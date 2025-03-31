Sihirbaz Solskjaer

MIllı aradan önce 9 kişi kalan Gaziantep FK'ya ardından 10 kişilik Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş için önemi çok yüksek bir maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı mükemmel bir futbol ile mağlup etti ve camiasını yeniden umutlandırdı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ilk derbisinde yaptığı hamlelerle adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Norveçli hoca, ev sahibi oldukları derbiye forvetsiz çıktı.

FORVETSIZ BAŞLADI

Solksjaer'ın sahaya sürdüğü 11'i görenler, gözlerine inanamadı. İmmobile, Semih ve Mustafa gibi santrforları yedek soyunduran Ole, hücum hattında Silva- Mario ikilisine görev verdi. Norveçli çalıştırıcının bu stratejisi Kartal'ı şaha kaldırdı. Ezeli rakibine tek namağlup şampiyon Beşiktaş dedirtircesine sahayı dar etti ve Kartal'ı zafere taşıdı.

OLE TARIHE GEÇTI

Solksjaer, Beşiktaş'ın başındaki çıktığı ilk derbiden galibiyetle ayrıldı. Norveçli hoca, 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı. Galatasaray karşısında son galibiyeti yaşayan yabancı teknik direktör, 2010- 2011 sezonunda Bernd Schuster'di. Solskjaer Alman çalıştırıcıdan sonra Galatasaray'ı, Süper Lig'de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

8 YIL SONRA CEVAP!

G.Saray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisini bitiren Beşiktaş, rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu. Beşiktaş'ın 2017 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş yaptığı paylaşıma, "Namağlup tek şampiyon" notunu düştü.

12 MAÇTA 8. GALiBiYET

Norveçlı teknik adamla 12 maçta 8 galibiyet alan siyah beyazlıların 1 beraberlik, 3 de yenilgisi bulunuyor. Birçok oyuncunun performansının artmasına katkı sağlayan Solskjaer, bir çok oyuncunun da performansını arttırdı.