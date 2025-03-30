Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor derbisinden sonra Galatasaray'ı da mağlup etmesini bildi. Solskjaer, "Aslında attığımız ilk gole bakabiliriz. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa Silva. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. İlk 30 dakikada çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet" yorumlarını yaptı.

HERKES KEYFİNİ ÇIKARSIN

Futbolcularından övgü dolu sözlerle bahseden Norveçli teknik direktör, "Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Kadromuzda zeki oyuncularımız var. Gedson Fernandes'in golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşam galibiyetin keyfini çıkarsın herkes" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞI YAKTI

Frankowski, 36'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Muçi'ye yaptığı faulde önce Yasin Kol sarı kart verdi. Ancak VAR'da yer alan Polonyalı Pawel Pskit devreye girdi. Polonyalı VAR hakemi, Yasin Kol'u çağırarak pozisyonu izletti. Bunun akabinde de Polonyalı Frankowski, vatandaşının uyarısıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu 12 yı sonra kırmızı kart gördü.

OSIMHEN ÖFKELENDİ

Maç ardından Beşiktaş tribünleriyle Victor Osimhen arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Nijeryalı forvet, taraftarların laf atmasının ardından cevap verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular hemen Osimhen'i sakinleştirdi.

BEN NE ALAKA?

Mücadelede 83. Dakikada oyundan alınarak kenara gelen Abdülkerim Bardakcı sitem etti. Kulübeye geldikten sonra 'Ben ne alaka?' diyerek oyundan çıkmasına üzülen deneyimli stoperi arkadaşları teselli etti.

SANCHEZ YETİŞTİ

Milli takım arasında Kolombiya'nın Brezilya maçında kafasına darbe alan Davinson Sanchez dünkü Beşiktaş derbisinde görev aldı. Tecrübeli defans, 90 dakika sahada kalırken herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı.

YİNE OLMADI

Beşiktaş'ı deplasmanda geçen sezon 1-0 yenen Galatasaray, Ocak 2015'ten beri ezeli rakibinin evinde üst üste iki galibiyet alamıyor. Dün kaybeden Aslan'ın, Tüpraş Stadı açıldığından beri 1 galibiyeti var.

MEIER'DEN YORUMLAR

Beşiktaş'ın derbiye getirdiği eski FIFA hakemi Urs Meier, Yasin Kol'un kararlarını yorumladı. Urs Meier, ilk yarı sonunda, "Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi" dedi. Meier, 80'de ise "Barış Alper, Masuaku'nun ayağına bastı. Barış Alper'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi" diye yazdı.

SOLSKJAER'İN UZMANLIĞI

Kara Kartal'da Ole Gunnar Solskjaer'in etkisi devam ediyor. Norveçli hocanın ilk maçına çıktığı Ocak 2025'ten bu yana Süper Lig'de rakiplerine en az toplam (61) ve isabetli şut (23) fırsatı tanıyan takım Beşiktaş oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA FARKINI GÖSTERDİ

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana Tüpraş Stadı'nda kazandığı büyük maçlarla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen Kara Kartal, Süper Lig'de de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

ENFES GOL YETMEDİ

Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadı'nda kaybederek Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Galatasaray'da derbide en fazla öne çıkan isim Lucas Torreira oldu. 10 kişi kalan takımını 45. dakikada attığı enfes golle umutlandıran ve beraberlik sayısını kaydeden Uruguaylı orta saha, buna karşın takımına puan kazandıramadı. Deneyimli futbolcunun 30 metreden rakip kaleye gönderdiği muhteşem şut 113 kilometre hıza ulaştı. Torreira'nın Dolmabahçe'de kaydettiği bu enfes gol taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Öte yandan Lucas Torreira, 2025 yılındaki ilk resmi golünü dün akşam Beşiktaş'a karşı derbide kaydetti. 29 yaşındaki yıldız, sezonun ilk yarısında 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde de ceza sahasından mükemmel bir şutla derbide gol katkısı yapmıştı.

SAKİN KALMALIYIZ

Lucas Torreira, Beşiktaş yenilgisi sonrası, "Açıkçası kazanmaya alışkın bir takımız. Her oyuncunun bu formayı giydiği zaman kesinlikle kazanmaya odaklanması gerekiyor. Zor bir maçtı. Erkenden 10 kişi kaldık. Taraftarımızı mutlu edemedik. Sakin kalmalıyız ve hatalarımızdan ders çıkararak bir sonraki maçlarımıza bakmalıyız. Ben her zaman Galatasaray için oynuyorum, kendim için değil" diye konuştu.