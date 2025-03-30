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Haberler Beşiktaş Derbi Kartal'ı

Derbi Kartal'ı

Kartal, Rafa Silva’nın 23’te topu 68 metre sürerek attığı golle öne geçti. 45’te Torreira 30 metreden 113 km hızla attığı füzeyle eşitliği sağladı. 66’da Gedson son sözü söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 06:50
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Derbi Kartal'ı

Kartal, Rafa Silva'nın 23'te topu 68 metre sürerek attığı golle öne geçti. 45'te Torreira 30 metreden 113 km hızla attığı füzeyle eşitliği sağladı. 66'da Gedson son sözü söyledi.

ZIPLAMAK YASAKTIR!

Beşiktaş X sitesinden "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" paylaşımı yaparak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için gönderme yaptı.

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenen Beşiktaş dün de Galatasaray'ı devirerek derbi takımı olduğunu gösterdi: 2-1. G.Saray'ın namağlup ünvanını bitiren Kartal'ı 23. dakikada Rafa Silva öne geçirdi. Portekizli 68 metre top sürerek Dolmabahçe'yi ayağa kaldırdı. 36'da Frankowski kızardı. 45'te Torreira'nın füzesi skoru eşitledi. 66'da Gedson Fernandes son sözü söyledi: 2-1.

25 MAÇ SONRA YENİLDİ

90+5'TE bu kez Semih kırmızı kart gördü. Teknik direktör Solskjaer, Galatasaray maçıyla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Son iki maçında Gaziantep ve Konya'ya kaybeden Beşiktaş, bu sezon yenilmeyen tek takım olan Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarı ile barıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyeti maç sonrası taraftarı ile Tüpraş Stadı'nda doyasıya kutladı. Aslan, dış sahada 25 maç sonra kaybetti.

MÜCADELE ETMELİYİZ

Mert Günok: "Biz oyuncular hocamız ne isterse onu yapmak zorundayız. Hepsinin bir amacı var. Farklı bir taktikle oynadık ama galip geldik. En önemli şey mücadele etmek. Yetenekli ve kaliteli bir takımız. Mücadele ettiğimizde kazanıyoruz. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor."

SAHADA GERGİNLİK

Karşılaşmanın 69. dakikasında iki takımın oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş'tan Masuaku ve G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz arasında gerginlik yaşandı. İkinci oyuncu da birbirine fiziki müdahalede bulunurken ortalık bir anda karıştı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

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