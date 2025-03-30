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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan 8 yıl aradan sonra G.Saray'a flaş gönderme!

Beşiktaş'tan 8 yıl aradan sonra G.Saray'a flaş gönderme!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek sarı-kırmızılıların bu sezonki yenilmezlik serisine son verdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca 8 yıl aradan sonra ezeli rakiplerine dikkat çeken bir göndermede bulundu. İşte o paylaşım... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 11:19
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Beşiktaş'tan 8 yıl aradan sonra G.Saray'a flaş gönderme!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte sarı kırmızılıların

namağlup ünvanına da son vermiş oldu.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah beyazlılar, yaklaşık 8 sene önce UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Lyon'a elenmesinin ardından Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Beşiktaş, Galatasaray'ın 8 sene önce yapmış olduğu "Günaydın Galatasaray Ailesi! Tarih Bir Kere Yazıldı" paylaşımını alıntılayarak "Namağlup Tek Şampiyon" mesajını paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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