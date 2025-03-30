Beşiktaş'tan 8 yıl aradan sonra G.Saray'a flaş gönderme!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte sarı kırmızılıların
namağlup ünvanına da son vermiş oldu.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Siyah beyazlılar, yaklaşık 8 sene önce UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Lyon'a elenmesinin ardından Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.
Beşiktaş, Galatasaray'ın 8 sene önce yapmış olduğu "Günaydın Galatasaray Ailesi! Tarih Bir Kere Yazıldı" paylaşımını alıntılayarak "Namağlup Tek Şampiyon" mesajını paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
#NamağlupTekŞampiyon 👍 https://t.co/H8XiAKNl1e pic.twitter.com/jn6r98aLpK— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 30, 2025