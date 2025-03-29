Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Beşiktaş özür dilemeli

Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi. İşte o sözler...

"ÖZÜR DİLEMELİLER"

"Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bugün bir galibiyet aldılar. Bizi burada iyi karşıladılar, iyi ağırladılar onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir sosyal medya paylaşımdan dolayı da çok üzülerek eleştiriyorum. Hiç yakışmadı. Burada bize göstermiş oldukları misafirperverlik ile hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular. Direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden bir özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bugün bize burada ev sahibi olarak yapmış oldukları misafirperverlik güzeldi ama sonrasında yaptıkları 'Efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı!"

BEŞİKTAŞ'IN O PAYLAŞIMI