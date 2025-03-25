Beşiktaş'ta üçlü zirve

Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf, bir araya gelerek yapılacak transferler ve mevcut kadro ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda takımda sezon sonuna kadar kadro dışı olmaması konusunda fikir birliğine varıldı. Solskjaer, bu süreçte önümüzdeki sezon yola devam edilecek futbolculara karar verecek. Bu nedenle tüm oyunculardan yararlanacak.

SON KARAR SOLSKJAER'İN

Beşiktaş'ın sezon sonuna dek Kayserispor'a transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, "Beşiktaş'ın futbolcusuyum, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş teknik heyeti durumumu takip ediyor. Solskjaer ile bir kaç kez konuştum. 'Bana takip edildiğimi ve Beşiktaş'ın futbolcusu olduğumu' söyledi. Son kararı hoca verecek" dedi.