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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Paul Onuachu ısrarı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Paul Onuachu ısrarı!

Beşiktaş yönetimi Southampton’un teklifini reddeden Onuachu için bir kez daha harekete geçti. Kartal, Süper Lig’e aşina olan santrfora imza attırmakta oldukça kararlı görünüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Paul Onuachu ısrarı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un da listesinde olan Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paul Onuachu'yu gündemine aldı. Punchng'nin haberine göre; siyahbeyazlı ekip, eski Trabzonsporlu Onuachu'yu kadrosuna katmak için yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için somut planlarda devreye girdiği belirtildi. Bu sezon 22 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor 3 gol 1 asist katkısı yaptı.

BAŞKAN SERDAL ADALI DEVREYE GİRECEK

Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da olumlu görüş bildirdiği Onuachu transferi için yönetim, İngiliz kulübüyle resmi temaslara geçti. Serdal Adalı, Southampton'ın ortaklarından Göztepe A.Ş'nin de sahibi olan Rasmus Ankersen ile Onuachu transferine dair bir toplantı gerçekleştirecek. Nijeryalı oyuncunun mevcut kontratının son yılına girecek olması ise olası bir transferde siyahbeyazlıların elini rahatlatabilir.

Trabzon formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti. Paul Onuachu'nun Türkiye'ye geri dönme isteği olduğu öğrenildi.

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