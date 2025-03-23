Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Beşiktaş İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Mücadele Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf, Kerem, İsa, Şeref, Djilan, Cham, Emir
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı 23 Mart Pazar günü saat 13.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.