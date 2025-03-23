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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Milli takım arasında Beşiktaş ile Uğur Okulları İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 13:03
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Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Beşiktaş İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Mücadele Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf, Kerem, İsa, Şeref, Djilan, Cham, Emir

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı 23 Mart Pazar günü saat 13.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

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