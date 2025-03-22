TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan golcü harekatı! Liam Delap ya da Paul Onuachu...

Beşiktaş, İmmobile'nin istikrarsız performansı surecinde gol yollarında buyuk sıkıntı yaşadı. Bu nedenle, İtalyan yıldızın yerine duşuk maliyetli kale onunde etkili bir hucum oyuncusu transferi gundemde. Siyah-beyazlı yoneticiler, bu bolgeye doğrudan katkı sağlayabilecek oyunculara yonelirken, gelecek sezon planlaması kapsamında genc oyuncuları listesine aldı. Kartal'ın hedefinde İngiltere Premier League'de zor gunler yaşayan Ipswich Town'ın golcusu Liam Delap var.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

İngiliz ekibini kulüp yetkilileri, Championship'e düşmeleri halinde bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını vurguladı. Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda harekete gecen Alman Scout Şefi Eduard Graf, 1.86 boyundaki yıldızın durumunu sordu. Liam Delap'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş hamle yapma kararı aldı. Guncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu alt yaş gruplarında milli takım formasıyla 13 gol kaydetti.

DELAP OLMAZSA PAUL ONUACHU

Öte yandan Beşiktaş, Liam Delap ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde Southampton ile sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Paul Onuachu için yoklama yapacak. Kara Kartal, Trabzon'da oynadığı dönemde adından söz ettiren Nijeryalı forvete sıcak bakıyor. Fakat oyuncunun isteyeceği rakam bu transferde belirleyici olacak. Onuachu'nun da Türkiye'ye geri dönmek istediği gelen bilgiler arasında.