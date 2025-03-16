Beşiktaş ağır yaralı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan fırtına, son iki haftada yerini kara bulutlara bıraktı. 9 maçlık yenilmezlik serisi 10 kişi kalan Gaziantep FK karşısında sona eren siyah-beyazlılar, dün de 9 kişi kalan rakibine kaybetti. Bu sonucun ardından üçüncü Samsun ile aradaki 6 puanlık farkı eritme şansını kaçıran Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesinde aradığı morali bulamadı. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte güçlük çekerken, 27'de Melih Bostan, VAR uyarısı ile oyundan atıldı. İLK yarının uzatmalarında Tunahan'ın ortasında Uğurcan Yazğılı takımını öne geçiren golü kaydederken, ikince devrede Beşiktaş daha etkiliydi. Rakibinin eksik kalması ile oyunu rakip alana yıkan Kartal, 64'de Ndao'nun da atılmasıyla 9 kişilik rakibini yarı alana hapsetti. Sayısız fırsattan yararlanamayan Solskjaer'in öğrencileri aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile son buldu. Yeşil-beyazlılar böylece ateş hattından az da olsa uzaklaşmayı başardı.

10 KiŞi KALAN ATIYOR

Rakiplerinin sahada 10 kişi kalması Beşiktaş'ın dengesini bozuyor. Geçen hafta G.Antep'ten 10 kişi kaldıktan sonra gol yiyen ve karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlılar dün de Konya 10 kişi kaldıktan 18 dakika sonra topu filelerinden çıkardı.

SAVUNMA SiLBAŞTAN

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda savunmayı baştan aşağıya değiştirdi. Takımın en iyilerinden birisi olan Masuaku'ya dokunmayan Norveçli, 46'da Tayyip ve Paulista, 55'te ise Uduokhai'yi oyundan çıkardı.

DENİZ GEÇİT VERMEDİ

Konyaspor'un başarılı kalecisi Deniz Ertaş dün sahanın en iyilerinden birisi oldu. Mücadele boyunca 5 önemli kurtarışa imzasını atarak Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Deniz, takımının 9 kişi kaldığı anlarda önemli sorumluluk üstlendi.

UDUOKHAI BİTİREMEDİ

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Uduokhai karşılaşmayı tamamlayamadı. Bacağında ağrı hissettiği için 55'de sekerek kenara gelen ve yerini Onur'a bırakan Alman futbolcu zorunlu bir değişikliğe imzasını attı. Uduokhai bu sezon ilk kez oynadığı bir maçta 90 dakikayı göremedi.

KIRMIZI VAR!

Konya'daki kritik karşılaşmanın ilk yarısında VAR odasından önemli bir müdahale geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Konya forması giyen Melih Bostan, tabanıyla kayarak Paulista'nın bacağına sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ilk başta sarı kartına baş vurdu. Ancak VAR'da bulunan Robert Schröder, sarı kartın yetersiz olduğu uyarısında bulundu. Monitöre giden Ali Şansalan pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal ederek Melih'i doğrudan ihraç etti.

KONYA 9 KİŞİ KALDI

Melih'in ardından Ndao da kırmızı kart gördü. 27'de Melih'in kırmızı kartına itiraz ederken sarı kart gören Ndao, 64'te ise yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve takımını 9 kişi bıraktı.

MASUAKU DENEDİ

Son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Arthur Masuku, Konya karşısında da takımının en etkili isimlerinden birisi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında ceza alanına çok uzak mesafeden iki kez kaleyi yoklayan Masuaku, ikisinde de kaleci Deniz'e takıldı.

OLE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda tek değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakatlıktan kurtulan Gabriel Paulista'ya ilk 11'de şans verirken Emirhan Topçu'yu ise kulübeye çekti.

SÖYLEYECEK SÖZ YOK

Beşiktaş kaptanı Mert Günok, Konyaspor yenilgisinin şokunu yaşıyor. 9 kişi kalan rakibi yenemedikleri için üzgün olduklarını belirten Mert, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok. Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil. 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok" dedi.

PAULISTA'NIN DÖNÜŞÜ

Beşiktaş'ın yıldızı Gabriel Paulista, yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuştu. 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv mücadelesinde sakatlanan ve o günden itibaren formasından uzak kalan Sambacı, dün maça ilk 11'de başladı ve sakatlığının kalmadığını söyledi.