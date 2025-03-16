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Haberler Beşiktaş Anadolu kartalı

Anadolu kartalı

İki hafta önce Trabzonspor’u dün de 9 kişi ile Beşiktaş’ı sahasında deviren Konyaspor tarihi bir zafere imza attı. Kümede kalma hesapları yapan yeşil-beyazlılar, önemli bir galibiyet daha aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Anadolu kartalı

Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, Beşiktaş karşısında çok değerli bir 3 puan aldı. Recep Uçar'ın öğrencileri dokuz kişiyle siyahbeyazlıları 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Trabzonspor maçının ardından sahasında Beşiktaş'ı da deviren Konyaspor üst sıralara doğru tırmanmaya başladı. Konyaspor son son 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

DENİZ DEVLEŞTİ

Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan Konyaspor'da 19 yaşındaki genç kaleci Deniz Ertaş kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Yeşil- beyazlı taraftarlar karşılaşma sonrası takımlarını tribünlere çağırarak galibiyeti coşkuyla kutladı. Konyaspor milli aranın ardından son haftaların başarılı takımı Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak.

UĞURCAN UÇURDU

Konyaspor'un başarılı stoperi Uğurcan Yazgılı oynadığı futbol ve attığı gol ile takımını galibiyete taşıdı. 25 yaşındaki futbolcu yüzde 88 pas isabetiyle oynarken kazandığı ikili mücadelelerde de Beşiktaşlı hücum oyuncularına fırsat vermedi. Takımının zaferinde baş mimar oldu.

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