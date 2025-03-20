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Haberler Beşiktaş Golcüler ayak uyduramadı

Golcüler ayak uyduramadı

Solskjaer ile 19 gol bulan Beşiktaş’ta bu gollerin sadece 3’üne santrforların imza atması ilginç bir durum oluşturdu. Hatta daha vahimi bu 3 golün 2’sinin penaltıdan gelmesi oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Golcüler ayak uyduramadı

Beşıktaş hücum hattındaki oyuncularının performansı sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı günden bu yana çıktığı 11 maçta 19 gol attı. Bu 19 golün sadece 3'ü santrforlardan (Semih 2, İmmobile 1) geldi. Bu 3 golün 2'sinin penaltılardan atılması dikkat çekti. Semih ve İmmobile 1'er penaltı atışı kullandı.

FORVETE 1 VEYA 2 TAKVİYE YAPILACAK

Norveçlı çalıştırıcı Solskjaer döneminde en çok Portekizli yıldız Rafa Silva rakip fileleri havalandırırken 5 gol, ikinci sırada ise 4 golle Joao Mario yer alıyor. Bu süreçte genç stoper Emirhan Topçu, 3 gol, Arnavut topçu 3 gol, Ekvadorlu Keny Arroyo 1'er gol ile golleri paylaştılar. Yönetim forvet hattındaki sıkıntıları gidermek için önümüzdeki sezon bu bölgeye 1 veya 2 takviye yapacak.

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