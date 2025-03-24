Salih Özcan harekatı

Beşıktaş, orta sahasını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, sezon başında da gündemine gelen milli oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Salih Özcan için Borussia Dortmund'un, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vereceği belirtiliyor.

A Milli Takım formasını 22 kez giyen deneyimli oyuncu Salih Özcan, bu sezon sarısiyahlılar ile 16 maça çıktı.