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Haberler Beşiktaş Salih Özcan harekatı

Salih Özcan harekatı

Beşıktaş, orta sahasını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Salih Özcan harekatı

Beşıktaş, orta sahasını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, sezon başında da gündemine gelen milli oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Salih Özcan için Borussia Dortmund'un, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vereceği belirtiliyor.

A Milli Takım formasını 22 kez giyen deneyimli oyuncu Salih Özcan, bu sezon sarısiyahlılar ile 16 maça çıktı.

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