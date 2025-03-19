Beşiktaş çıkış arıyor

Süper Lig'de 9 hafta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş galibiyet serisini de 4 yaparak sezon rekoru kırmış, Gaziantep ile Konyaspor seriyi terse döndürmüştü. Hem sahada eksik kalan rakiplerine boyun eğen oyun tarzı hem de üçüncülük hedefinden uzaklaşılması camiayı yeniden üzüntüye soktu. Beşiktaş'ın yardımına verilen 15 günlük milli ara yetişti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu moralleri bozan ortamdan önce derbide Galatasaray'ı yenerek ve ardından kupa maçında Göztepe'yi eleyerek çıkacaklarını ifade etti. Bu yüzden Solskjaer, zorluk derecesi yüksek önemli karşılaşmalara oldukça dikkatli bir şekilde hazırlık yapacaklarını belirtti.

STARLARA BÜYÜK BASKI VAR

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, La Repubblica'ya önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki durumundan bahseden İmmobile Süper Lig'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi ve 'En önemlisi kulüpler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Mourinho gibi antrenörleri ve Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen ve diğer büyük yıldızları aldılar' ifadelerini kullandı.

YILDIZ GİBİ HİSSEDİYORUM

"Dortmund ve Sevilla'daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum: İngilizce konuşmayı öğrendim, burada herkes konuşuyor ama ben röportajları İspanyolca yapıyorum. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika."

İCARDİ İLE KONUŞUYORUM

"Takımlarımız birbiriyle oynadığında, İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens, Muslera, Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır konuşuyorum. Takımımda eski bir Inter oyuncusu olan Joao Mario var, yabancılık çekmedim.

İMMOBİLE DÜZELECEK

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı. Sommella, "Bugün bazı sorunları var ama futbolda inişler ve çıkışlar olabilir" dedi. Beşiktaş formasıyla bu se

FORMUMU KAZANDIM

"Güçlü başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu: Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım."