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Kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.Antrenman çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
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