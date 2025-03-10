DİĞER
Adalı’dan birlik ve beraberlik daveti
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı camianın eski başkan ve yönetim kurulu üyelerini bir araya getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Adalı'nın 12 Mart Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine iftar yemeği düzenleyeceği kaydedildi. Adalı'nın tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edeceği belirtildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.