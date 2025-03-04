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Haberler Beşiktaş Solskjaer uçuruyor

Solskjaer uçuruyor

Siyah-beyazlı takımda yönetim ve teknik heyet değişiminden sonra artık işler başka bir duruma geldi. Beşiktaş’ı zirveye taşıyan Solskjaer, Kara Kartal’ın günlüğünü yeniden yazmaya başladı. Solskjaer'in liderliğinde Beşiktaş seri galibiyetler alırken, puan durumunun tepesinde bulunan ezeli rakipleri kayıp yaşamaya başladı. Kartal, Avrupa yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Solskjaer uçuruyor

Üst üste gelen galibiyetlerden ve futbolcuların ortaya koydukları oyundan sonra Beşiktaş camiası hocalarının ve takımın arkasında kenetlendi. Artık siyah-beyazlı taraftarlar kulüpte yanlış işler ve çatlak sesler istemiyor. Yeni sezonda takımdan şampiyonluk bekliyor. Mario, Rafa, Gedson, Muçi, Rashica, Semih, Emirhan ve Udokhai'nin artan performansları sevindirirken, Arroyo ve Ricardo gibi genç yetenekler "sezona hazır olacağız" mesajları veriyor.

ŞAMPİYONLUK AKARETLERDEN GEÇER

Süper Lig'in zirvesinde rüzgâr artık sert esiyor. Üçüncülük yarışında Samsunspor'a göz dağı veren Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinde de stres giderek artıyor. Namağlup lider iki haftadır puan kaybediyor. Bu zorlu yarışta Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile maçlarının olması siyah-beyazlı takımın önemini daha etkili hale getiriyor. Şampiyonluk yarışının düğümünü Akaretler'de ikamet eden Beşiktaş Kulübü çözecek. Fakat Kartal eski Kartal değil, puanlar gagasında ve performans olarak çok ama çok yükseklerde.

GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yeni kadro yapılanması sorumlusu Eduardo Graf ile sıkı bir mesai içerisine girdi. Başkan Adalı her gün tesislere giderek Norveçli çalıştırıcı ile gelecek yılın planlamasını konuşurken futbolcularla da yakından ilgileniyor. Yeni scout Graf'ın elindeki oyuncu portföyünü de inceleyen Serdal Adalı, yaz transfer döneminde nokta atışı transferler yaparak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

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