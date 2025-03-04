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Haberler Beşiktaş Adalı’dan 122. yıl mesajı

Adalı’dan 122. yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, takımının kuruluşunun 122. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Adalı: Türk sporunun lider takımı Beşiktaş daima şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmıştır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Adalı’dan 122. yıl mesajı

Serdal Adalı, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, Beşiktaş'ın Türk sporunun sarsılmaz temel taşı olduğunu belirterek, "Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğan; Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyet'imizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler vermiş kulübümüz, taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporunda hep öncü olduklarını vurgulayan Adalı, "Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık. Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaş'ımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 122. yılında, dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum."

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