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Haberler Beşiktaş Beşiktaş armasını yenilediğini açıkladı!

Beşiktaş armasını yenilediğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, 122'nci kuruluş yıldönümünde kulüp armasında değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 20:03
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Beşiktaş armasını yenilediğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, 122'nci kuruluş yıldönümünde kulüp armasında değişiklikler yapıldığını duyurdu. Armada Türk bayrağı büyütüldü ve Türk bayrağındaki kırmızı renk resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi. Armanın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırılırken; "B", "J", "K" harflerinin aynı boyuta ve "1", "9", "0", "3" rakamlarının aynı kalınlığa getirildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

122. kuruluş yıl dönümümüzde taraftarlarımızın beğenisine sunulan yenilenen armamızda yapılan düzenlemeler şöyle:

Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.

122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

"B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

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