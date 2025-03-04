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Haberler Beşiktaş Eski başkanlar restleşti

Eski başkanlar restleşti

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, Radyo Gol’e özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi de programa bir mesaj gönderdi. İki başkanın medya önünde restleşmesi tepkilere yol açtı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Eski başkanlar restleşti

Beşiktaş eski başkanlarından Fikret Orman Ahmet Nur Çebi hakkında sert açıklamalar yaptı. Orman, "Bir insan ne değilse onu söyler! Bir adam çıkıp "Ben hırsız değilim!" diyorsa o kesin birilerinden bir şey çalmıştır! Bir adam "Ben kumpas kurmadım, bana kurdular!" diyorsa bilin ki kurmuştur! Ahmet Nur Çebi dikkate alınacak bir adam değil. Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması" dedi. Ahmet Nur Çebi benim karşımda kuzu gibiydi diyen Orman, "Güç eline geçince palazlanmaya başladı! O bana kumpas kurmadı, kumpasın tetikçiliğini yaptı. Şimdi de masum masum konuşuyor. Geldi ve Beşiktaş'a büyük zarar verdi. İkide bir kulübe gidiyormuş. Gitme kardeşim, Beşiktaş senden kurtuldu. Beşiktaş'ın yakasından düş. Serdal Adalı'yı rahatsız etme" ifadelerini kullandı.

ADALI BİR DÖNEM DAHA YAPMALI

Adalı'nın bir dönem daha başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Orman, "Serdal'ın tek başına seçime girmesi önemli değil, 3 ay sonra 'Serdal'a nasıl operasyon çekerim' düşünceleri başlıyor. Kumpasçılık, Beşiktaş'ın kültürüne işlemeye başladı. Beşiktaş beni dava etti. 12-13 tane davamız var. O davalar sonuçlanana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Sonuçlandıktan sonra maçlara da genel kurullara da gideceğim" dedi.

SOLSKJAER KALİTELİ ADAM

Ole Gunnar Solskjaer'i sevdiğini söyleyen Orman, "Kıymetli ve kaliteli bir adam! İnşallah ona şampiyonluk nasip olur. Beşiktaş için şampiyonluk kupası haricindeki kupaların önemi yoktur! Hocamızı seviyorum, bundan önceki hocamızı da seviyordum. Ben Beşiktaş'ın hocalarını severim" dedi.

TRANSFER YAPMAMASI LAZIM

Transfer, transfer diye diye kulüpleri yiyorlar diyen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın şu anki bütçesiyle transfer yapmaması lazım. Yine sıkıntılı süreç yaşanır. 800 bin Euro'ya Tyler Boyd'u almıştık, ortalığı ayağa kaldırdılar. Onana'lara 4.2 milyon euro verdi Beşiktaş'ın transfer cambazları" ifadelerini kullandı.

CEVABINI MİSLİYLE VERECEĞİM

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi de programa mesaj yolladı. İşte o mesaj: "Suskunluğunu duruyor duruyor bozuyor Fikret Orman. Hiç susmadı ki zaten. 1.5 yıldır itibar suikastı yapmadım. Genel kurul ve Divan dışında bir kelime etmedim. Daha da sertleşeceğimi bilsin. Her konuştuğunda cevabını misliyle vereceğim." Fikret Orman da cevap olarak şu sözleri sarf etti; "Misliyle cevabını alır. Elinden geleni ardına koymasın, zaten bugüne kadar koymadı. Beşiktaşlılar onun ne halt olduğunu, ne büyük zararlar verdiğini bilir. Ne gerekiyorsa onu yapsın, ben de ne gerekiyorsa yapacağım."

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