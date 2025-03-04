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Adalı, Seba’nın kabrini ziyaret etti
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti.
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