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Gedson’a yakın takip
Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Gedson Fernandes gözlem altında. Kayserispor maçında birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından takip edilen Portekizli yıldız büyük beğeni toplarken sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuya teklifler gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Portekiz Milli Takım yetkilileri Gedson'un performansını yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.
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