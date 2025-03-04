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2 günlük izin bitti
Konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen ve bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste galip gelen Beşiktaş'ta Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma verdiği 2 günlük izin verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, ligin 27. haftasındaki karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.
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