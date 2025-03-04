  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Masuaku kalıyor

Masuaku kalıyor

Beşiktaş, son dönemde Joao Mario ve Arthur Masuaku'nun performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda kadroda istenmeyen oyuncular olarak görülen Mario ve Masuaku, son haftalarda sergiledikleri performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, Masuaku'nun sözleşmesini yenileyebilir. Performansını artıran Masuaku'nun, takımda daha uzun süre yer alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masuaku kalıyor
Beşiktaş, son dönemde Joao Mario ve Arthur Masuaku'nun performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda kadroda istenmeyen oyuncular olarak görülen Mario ve Masuaku, son haftalarda sergiledikleri performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, Masuaku'nun sözleşmesini yenileyebilir. Performansını artıran Masuaku'nun, takımda daha uzun süre yer alması bekleniyor.
Özbek'ten teknik heyete ve futbolculara destek!
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi!
DİĞER
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'iydi! Son haline inanamayacaksınız: 63 yıllık hayat arkadaşını kaybedince bakın nasıl değişti!
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası!
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:10
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:10
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:09
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:01
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 01:00
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 00:59
Daha Eski
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:47
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:44
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:43
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:41
Piatek: Kazanmak önemliydi! Piatek: Kazanmak önemliydi! 00:19
"Kalan 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" "Kalan 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" 00:03