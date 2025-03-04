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Masuaku kalıyor
Beşiktaş, son dönemde Joao Mario ve Arthur Masuaku'nun performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda kadroda istenmeyen oyuncular olarak görülen Mario ve Masuaku, son haftalarda sergiledikleri performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, Masuaku'nun sözleşmesini yenileyebilir. Performansını artıran Masuaku'nun, takımda daha uzun süre yer alması bekleniyor.
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