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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tierney hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tierney hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali olan Masuaku'nun yerine flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Arsenal'den Kieran Tierney için kolları sıvadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tierney hamlesi!

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Beşiktaş sol bek harekatına sezon sonunu beklemeden şimdiden başladı. Kieran Tierney ara transferde menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Takvim'in haberine göre İskoç oyuncunun yeniden Kartal'ın gündemine geldiği ve menajeri ile temasa geçildiği kaydediliyor. Ayrıca Masuaku'nun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı da Siyah- Beyazlı yönetimin vakit kaybetmeden hamle yaptığı ifade ediliyor.

Eğer Tierney ve menajeri ile anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki yaz başında bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı. Arsenal'le bu sezon sadece 7 maçta forma giyen 1.80 boyundaki bek daha fazla süre bulacağı bir takımda oynamak istiyor. 5 sezon formasını giydiği Premier Lig devinde 131 maça çıkan Tierney 5 gol attı ve 13 asist yaptı. Güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahada forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çeken Tierney, İskoçya milli takımıyla 47 maçta süre aldı. Celtic'te yaptığı çıkıştan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yolunu tutan Tierney'e 27 milyon Euro bonservis ödenmişti. Premier Lig ekibinden Real Sociedad'a kiralanan oyuncu 2023-24 sezonunu İspanya'da geçirmişti.

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