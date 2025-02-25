Semih'in dönüşü

GOLLERE DEVAM ETMELİ

En son Göztepe maçında gole imza atan genç santrforun oynadığı futbol tüm Beşiktaşlı taraftarı derinden düşündürürken, Solskjaer'in teknik patron koltuğuna oturmasıyla bazı isimlerin gelişimi ve bazı dengelerin değişimi evrim geçirmesine neden oldu. Genç Semih de bu durumdan faydalanan ve gelecek için ışık yakan oyuncular arasına girdi.

ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Solskjaer, takımda bozulan moral motivasyonu yeniden kazandırmak için birçok isim ile tek tek ilgilendi. Genç santrfor üzerinde de ısrarcı oldu. Onu ilk 11'de sahaya sürdü. Oyuna sonradan dahil etti. Ve Semih'i kazanmak için Norveçli Hoca onu form düşüklüğü yaşayan İmmobile'nin yerine sahaya sürdü. Genç santrfor bu şansı iyi değerlendirdi.