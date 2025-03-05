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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Elan Ricardo'nun neden henüz forma giymediği gündemi meşgul ediyordu. Son olarak genç futbolcunun o rahatsızlığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 11:58
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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Beşiktaşlı taraftarların sahada görmeyi sabırsızlıkla beklediği Elan Ricardo'da geri sayıma geçildi. Kartal'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, yeni gelenler içerisinde henüz sahaya çıkmayan tek isim olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun neden kadroda olmadığı sorusunu yanıtlarken, "Elan çok iyi idman yaptı ancak hastalığı vardı. Yüzde 100 hazır değil. Zamanla süre bulacak. Takımın içine monte edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Bu açıklama, üç haftadır takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı oyuncunun bu süre boyunca hep mi hasta olduğu merakını uyandırırken, Elan Ricardo'nun daha genel bir rahatsızlığı bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun mevsimsel jet-lag yaşadığı ve farklı iklime alışmakta zorlandığı belirlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Ülkesi dışına ilk kez çıkan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldığı aktarıldı. Ricardo'ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildiği belirlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Elan Ricardo'nun durumunu yakından takip ediyor. Norveçli hocanın, genç futbolcuya Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada ilk kez forma şansı vermeye hazırlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Bu arada Elan Ricardo gibi ara transferde kadroya dahil edilen Keny Arroyo çok kısa sürede iklime ve takıma uyum sağladı. Kolombiya'nın komşu ülkesi Ekvador'dan gelen Arroyo'nun aynı dili konuştuğu Ricardo'ya elinden geldiğince yardımcı olduğu vurgulandı.

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