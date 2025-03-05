Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!

Ülkesi dışına ilk kez çıkan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldığı aktarıldı. Ricardo'ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildiği belirlendi.