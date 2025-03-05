Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'nun hastalığı ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Elan Ricardo'nun neden henüz forma giymediği gündemi meşgul ediyordu. Son olarak genç futbolcunun o rahatsızlığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Milliyet'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun mevsimsel jet-lag yaşadığı ve farklı iklime alışmakta zorlandığı belirlendi.
Ülkesi dışına ilk kez çıkan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldığı aktarıldı. Ricardo'ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildiği belirlendi.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Elan Ricardo'nun durumunu yakından takip ediyor. Norveçli hocanın, genç futbolcuya Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada ilk kez forma şansı vermeye hazırlandığı aktarıldı.
Bu arada Elan Ricardo gibi ara transferde kadroya dahil edilen Keny Arroyo çok kısa sürede iklime ve takıma uyum sağladı. Kolombiya'nın komşu ülkesi Ekvador'dan gelen Arroyo'nun aynı dili konuştuğu Ricardo'ya elinden geldiğince yardımcı olduğu vurgulandı.
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