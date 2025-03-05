Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arthur Masuaku, son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlılar, Kongolu sol bekin geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Performansını artıran Masuaku'nun, takımda daha uzun süre yer alması bekleniyor.
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