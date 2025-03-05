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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arthur Masuaku, son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlılar, Kongolu sol bekin geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 11:23
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Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta son dönemde Joao Mario ve Arthur Masuaku'nun performansları dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Geçtiğimiz aylarda kadroda istenmeyen oyuncular olarak görülen Mario ve Masuaku, son haftalarda sergiledikleri performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, Masuaku'nun sözleşmesini yenileyebilir.

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