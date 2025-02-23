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Haberler Beşiktaş Solskjaer ile yükselişte

Solskjaer ile yükselişte

Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı ile seviye atladı. Kısa bir harekete geçti tanıma sürecinin ardından siyah-beyazlı takım özlenen havayı yakaladı. Şimdi ise zirve hesapları başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Solskjaer ile yükselişte

Beşıktaş, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra ligde yükselişe geçti. 18 Ocak'ta Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkan ve Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Beşiktaş kariyerine süper bir başlangıç yapan Solskjaer, daha sonra ligde Antalya ile deplasmanda berabere kalmıştı. Peşinden çıkılan Twente maçını kaybedip Avrupa'dan elenen Solskjaer, takımı tanıma sürecini kötü bir tecrübe ile geçirdi.

ADAPTASYON KISA SÜRDÜ

Twente mağlubiyeti sonrası adaptasyon sürecini çabuk atlatan Norveçli teknik adam, futbolcuları tanıyıp, oyun sistemini oturtmaya başladı. Siyah beyazlı futbolcuların, Solskjaer'in istediği doğrultuda performans göstermeye başlamasından sonra, ligde ikinci kez 3 maçlık seri yakaladı. Beşiktaş, ligde önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u yenerse, bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine geçecek.

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