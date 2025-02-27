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Haberler Beşiktaş Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 14:46
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Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Yaz transfer döneminde birçok takviye yapan Beşiktaş'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Ciro Immobile olmuştu.

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Siyah-beyazlılar, İtalyan santrforla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Beşiktaş'taki kariyerine hızlı bir giriş yapan Immobile, ilerleyen haftalarda performansının düşmesiyle birlikte eleştiri oklarının odağı haline gelmişti.

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Sezonun sona ermesinin ardından siyah-beyazlılardan ayrılacağı konuşulan deneyimli futbolcu, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Sky Sports'a konuşan 35 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Immobile, "Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir" yorumunu yaptı.

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