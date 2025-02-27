Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
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Sezonun sona ermesinin ardından siyah-beyazlılardan ayrılacağı konuşulan deneyimli futbolcu, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"
Sky Sports'a konuşan 35 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Immobile, "Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir" yorumunu yaptı.
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