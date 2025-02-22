Spor yazarları İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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Hakem Muhammet Ali Metoğlu, 3 hafta aradan sonra Süper Lig görevi aldı. Oyuncuların sadece futbol oynama isteği içinde olmaları hakemin işini kolaylaştırdı. O da oyunu bozmadı. Oyuncular hakeme güvendi hakem oyuna ve oyunculara saygılıydı. Sıkıntılı pozisyon yoktu. Doğru kartlar gösterdi. Maçı başarı ile yönetti.
SİNAN VARDAR - SERİYE BAĞLADI
İstanbul'da yoğun kar yağışının olduğu bir gün diye yazıya başlamayı düşünüyordum, fakat daha cümleyi kuramadan savunma arkasına atılan pasta Tayfur topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ta savunma hattı neredeyse her maç değişiyor ve bu maçta da savunma arkasına atılan her top tehlike yarattı. Erken gole rağmen maça etkili başladık. Geçen yazımda da söylemiştim, bu direkler hep bizi mi buluyor? İlk 20 dakikada iki kez direğe takıldık.
Skoru geç olmadan eşitlemek önemliydi. Skor ne olursa olsun, ilk 20 dakikaya iyi başladık. Golden sonra da oyuna hakim olan bir Beşiktaş izledik. Herhalde bu sezon hücum anlamında en iyi başlangıçlarından biri. İlk 30 dakikada gol beklentisi 1.78 ama Beşiktaş'ın da istatistiklerin de hesaplayamadığı tek şey: İmmobile! Sezon başından beri kaçırdıkların sayılmıyor artık, ne zaman atmayı düşünüyorsun?
Beşiktaş, baskılı oyununun ödülünü uzatma dakikalarında gelen golle aldı. Bu kez Rafa asist yaptı, bitiren ise Rashica oldu. Gol harika bir zamanda geldi. İkinci yarıya Solskjaer, İmmobile yerine Semih değişikliğiyle başladı. Son derece doğru bir hamleydi. Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi başladı ve Semih Kılıçsoy harika bir bitiricilikle farkı ikiye çıkardı. İmmobile ilk yarıda atsa, bu skor çok daha erken yakalanabilirdi.
Maç nispeten düzgün bir zeminde oynanıyor ama Murat başkana bir çağrım var: Bu bilet fiyatları çok yüksek! Beşiktaş taraftarı da haklı olarak maçı protesto etti. Devre arasında transfer edilen iki genç futbolcu ve Hekimoğlu da artık sahada olmalı. Gelecek yılın hazırlığını yapmak lazım. İmmobile ve Chamberlain seneye olmayacak. O zaman bu maçlarda gençlere daha fazla yer vermek gerekiyor. Beşiktaş'ın fizik kondisyonunu beğendim, gözle görülür şekilde artmış.
TURGAY DEMİR - SEKİZİNCİ HARİKA!
Futbolu böyle havalarda oynatacaksın ki en az koşan kaliteli ayaklar bile donmamak için kendi standartlarının üzerinde koşacaklar. Dün olduğu gibi… Maçın hemen başında mağlup duruma düşen Beşiktaş muhtemelen takım olarak en iyi koşu mesafelerinden birini yapmıştır. Sürekli topun arkasındaydılar, sahada basmadık yer bırakmadılar…
Kartal'ın süper starı Rafa Silva oyundan çıkana kadar hiç durmadı… Geceyi aydınlatan havai fişek gibiydi. İki asist yaptı, bir gol attı, defalarca pas istasyonu olarak arkadaşlarına yanaştı, aldı, verdi. Adeta dünyanın sekizinci harikası… Onu izlemek büyük keyif. Fernandes ona keza. Kanatlardaki Rashica ve Joe Mario da öne, arkaya iyi koşular yaptılar.
İlk yarıda tam yedi net gol pozisyonu bulan Beşiktaş sadece ikisini gol yapabildi… İki top direkte patlarken diğerlerini İmmobile değerlendiremedi. İtalyan golcü kötü günündeydi vesselam. İşte hocalık da böyle durumlarda belli oluyor; isimlerden önce sahadaki manzaraya bakacaksın ve aksaklığı doğru tespit edip gereğini yapacaksın... Solksjaer de bunu yaptı; İmmobile'yi çıkarıp Semih'i sürdü sahaya… Doğru hamle, çabuk meyve verir, genç Semih ön tarafta son derece etkili oldu ve golünü de attı ve aslında maçı da koparmış oldu...
Solda Masuaku, sağda Svensson işlerini iyi yaptılar. Tayyip ve Uduokhai de öyle. Mert'i söylemeye gerek yok, Allah nazarlardan saklasın o her zaman iyi. Eyüp ligin dişli takımlarından. Düne kadar ligin en az gol yiyen takımıydılar. Böyle bir rakibi deyim yerindeyse, tek gol dışında, pozisyon bile vermeden rahat bir skorla yenmek önemli. Yeni transfer Arroyo iki kez istediği pozisyonda önüne top atıldı, ikisini de iyi kovaladı, şut denemesi de hiç fena değildi. Bu çocukta iş var gibi.
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