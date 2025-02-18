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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Rio Ave'nin 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:36
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi'nde gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip altına alan çok sayıda kulüp bulunuyor.

Sporting Lizbon'un listesinde olduğu kaydedilen genç futbolcunun, Rio Ave ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Rio Ave'nin bu opsiyonu kullanarak oyuncuyu daha yüksek ücretlere satmayı planladığı ifade edildi.

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