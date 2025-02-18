  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye veda planlanıyor!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye veda planlanıyor!

2025’te sadece 1 kere kaleleri havalandırabilen tecrübeli santrfor Ciro Immobile, gelecek sezon Beşiktaş yönetiminin planları arasında yer almıyor. Yönetim, oyuncu ile yollarını ayırarak 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak ve yeni bir golcü transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye veda planlanıyor!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Üst üste iki galibiyet alarak lig yarışında Avrupa potasına yaklaşan Beşiktaş, bu hafta kritik karşılaşmada Eyüpspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımda savunma oyuncularının performansını daha da artırıp, orta sahada da Joao Mario ve Alexander-Oxlade Chamberlain'i canlandırmaya çalışıyor. Ancak Norveçli hocanın henüz aşamadığı konu, golcülerin performansı oldu. 2025'te İmmobile, Semih ve Mustafa'nın attığı gol toplamı yalnızca bir… Özellikle büyük beklentiyle transfer edilen Ciro İmmobile, son dönemde ciddi bir düşüş içerisinde. 2025 yılında 6'sı Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta sahada yer alan İtalyan futbolcu, yalnızca Bodrum FK'ya karşı 1 gol kaydetti.

EŞI VE ÇOCUKLARI İTALYA'YA DÖNDÜ

Başkan Serdal Adalı, transfer döneminin kapanmasına karşın gelecek sezonun çalışmalarının başladığını belirtmişti. Siyah-beyazlıların sezon bitimindeki planı, ailesi İtalya'ya dönen Ciro İmmobile ile vedalaşarak hem 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak hem de yeni bir golcü almak üzerine kurulu. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta bu doğrultuda scout ekipleri sezonun kalan bölümünde listelere dahil edilen isimleri takip edecek.

G.Saray'da Perri tamam! Resmi teklif...
En-Nesyri için İngiliz devleri karşı karşıya!
DİĞER
BAFTA’da Gazze’ye yer yok Holokost’a ödül var
Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye'ye geldi!
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin!
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:06
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:04
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! 00:11
G.Saray Rize'de kazandı! G.Saray Rize'de kazandı! 00:11
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! 00:11
Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! 00:11
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:11
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! 00:11
Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! 00:11
Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! 00:11
Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! 00:11
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! 00:11