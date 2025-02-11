Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da!

Beşiktaş, Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu renklerine bağlamasının ardından Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği Kolombiyalı merkez orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

20 yaşındaki futbolcu havalimanında 'Kartal' pozu verdi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Dolmabahçe yönetimi, Elan Ricardo için eski kulübü CD La Equidad'a 2 milyon euro bonservis ile birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 maçta forma giyerken bir gol kaydetti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER