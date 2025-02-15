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Haberler Beşiktaş Emirhan Topçu: Galip geleceğimizi biliyorduk

Emirhan Topçu: Galip geleceğimizi biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu. İşte Topçu'nun açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:23
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Emirhan Topçu: Galip geleceğimizi biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş'ın savunmadaki önemli ismi Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu. İşte Topçu'nun açıklamaları...

"GALİP GELECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

"Trabzonspor, iyi bir takım. Buna göre hazırlandık. Geriye düştük ama moralimizi bozmadık. İçeriye girdiğimizde galip geleceğimizi biliyorduk. Galip de geldik. Güzel takım oyunuyla iki gol bulduk. Bunun devam etmesi lazım. Bir gol yediğimizde kafamızı eğmeden Beşiktaş olduğumuzu hatırlamalıyız. Bugün öyle bir maçtı. Mutluyuz."

"SOL AYAKLI OLUP SAĞDA OYNAMAK..."

"Sol ayaklı olup sağda oynamak biraz zor ama diğer oyuncular beni rahatlatıyor. Bana göre koşu gösteriyorlar, bana göre açı veriyorlar. O yüzden çok zorlanmıyorum. Sanırım şu anda ligin en az gol yiyen iki takımından birisiyiz. En az gol yiyen takımı olmak istiyoruz."

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