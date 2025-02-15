Beşiktaş'ta Milot Rashica: Hocamız bize her gün destek oluyor

Beşiktaş'ta Milot Rashica: Mücadelemizi gösteriyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı kaptı.

Siyah beyazlıların yıldız ismi Milot Rashica maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE RASHICA'NIN SÖZLERİ

Milot Rashica: "İlk 15-20 dakika iyi başladık. Oyuna adapte olduk. Fırsatlar da bulduk ama 20. dakikadan sonra biraz durduk. 10-20 dakika kontrolünü rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık ve iki gol bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz, zaten yapmamız gereken de bu."

"HOCAMIZ BİZE DESTEK OLUYOR"

"Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize destek gösteriyorlar, her gün konuşuyorlar bizimle. Ben de takıma elimden geldiğinde yardım etmeye çalışıyorum."