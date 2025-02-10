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Emirhan iddialı
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'nun ağzı kulaklarında. Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Topçu, "Benim için her şey çok güzel gidiyor. Daha çok çalışıp takıma daha çok katkı sağlayacağım. Taraftarımızın endişesi olmasın. İnşallah bunların devamı gelecek. Hem kendi adıma hem takımım adına bizleri iyi günler bekliyor" dedi.
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