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Haberler Beşiktaş Amir yuvaya döndü

Amir yuvaya döndü

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Amir yuvaya döndü
Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.
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