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Amir yuvaya döndü
Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.
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