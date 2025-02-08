Net Global Sivasspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

EMİRHAN TOPÇU'DAN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOL

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada Joao Mario (P) kaydetti. Emirhan Topçu, aynı zamanda Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Net Global Sivasspor'da Ziya Erdal ile Tolga Ciğerci sakatlıkları sebebiyle karşılaşmaya devam edemediler ve karşılaşmanın 38. dakikasında oyundan çıktılar. Ziya Erdal yerini Azizbek Turgunboev'e, Tolga Ciğerci ise yerini Jan Bieganski'ye bıraktı.

Beşiktaş'ta ise Gedson Fernandes oyuna devam edemedi ve karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Onur Bulut'a bıraktı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN SİFTAH

19 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, Net Global Sivasspor'u 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Norveçli Teknik Adam, ligdeki ilk maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2 maç aradan sonra galip gelerek 35 puana ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi. Net Global Sivasspor ise 23 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak; Net Global Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada soldan Efkan'ın ceza alanına ortaladığı topa Manaj ile birlikte Simic hareketlendi. Uygun durumdaki Simic istediği vuruşu yapamayınca savunmada ayak koyan Masuaku tehlikeyi uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada sağ kanattan Simic'in pasında topla buluşan Moutousammy düzeltip sol ayağı ile sert ve düzgün vurdu, kaleci Mert topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada sol kanattan Masuaku'nun pasında Chamberlian şutunu çekti, Ali Şaşal köşeye iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada soldan Masuaku çizgiye kadar inerek arka direği ortaladı. İyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada ceza alanındaki Fernandes'in yerden plase vuruşunu kaleci Ali Şaşal köşeden son anda kornere çeldi.

45+7'nci dakikada soldan Azizbek'in ceza alanına gönderdiği ortaya Charisis dokundu, kaleci Mert topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Efkan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan sekip kornere çıktı.

55'inci dakikada Fernandes'in pasında soldan Immobile ceza alanına girdi. Immobile'nin çaprazdan yerden plasesini kaleci Ali Şaşal yatarak kontrol etti.

59'uncu dakikada kaleci Mert'in ceza alanı dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği top orta alanda Simic'te kaldı. Onun kaleye göndermek istediği top yerden gidince savunma çıkardı.

65'inci dakikada orta alanda topu kontrol eden Efkan'ın kaleye şutunu Mert iki hamlede kontrol etti.

72'nci dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza alanına çevirdiği topu Joao Mario kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

86'ncı dakikada ceza alanı dışından Rashica'nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

90'ıncı dakikada sağdan ceza alanına giren Mustafa, Azizbek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada atışı kullanan Joao Mario topu filelere gönderdi: 0-2.

90+6'ncı dakikada Mustafa kaleci ile karşı karşıya pozisyonda, Ali Şaşal'ı geçemedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.