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Haberler Beşiktaş Gürsoy Yalçın toprağa verildi

Gürsoy Yalçın toprağa verildi

Beşiktaş'ın yaşayan efsanelerinden Sergen Yalçın'ın önceki gün vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın dün son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın'ı bu acılı gününde Beşiktaş camiasının yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri de yalnız bırakmadı. Ayrıca F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da cenaze töreninde bulunan isimler arasındaydı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Gürsoy Yalçın toprağa verildi
Beşiktaş'ın yaşayan efsanelerinden Sergen Yalçın'ın önceki gün vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın dün son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın'ı bu acılı gününde Beşiktaş camiasının yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri de yalnız bırakmadı. Ayrıca F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da cenaze töreninde bulunan isimler arasındaydı.
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