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Gürsoy Yalçın toprağa verildi
Beşiktaş'ın yaşayan efsanelerinden Sergen Yalçın'ın önceki gün vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın dün son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın'ı bu acılı gününde Beşiktaş camiasının yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri de yalnız bırakmadı. Ayrıca F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da cenaze töreninde bulunan isimler arasındaydı.
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