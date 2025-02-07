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Amir’e geri dön çağrısı
Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic, geri dönüyor. Orta alandaki boşluğu Amir ile doldurmak isteyen siyah-beyazlıların Rize ile görüştüğü ve oyuncunun takıma geri dönmesi için anlaştığı iddia edildi. Sözleşmede geri dönüş maddesi bulunduğu ve Rize'nin de sözleşmenin feshine onay verdiği belirtiliyor.
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