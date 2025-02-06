Beşiktaş ilk transferini duyurdu!

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk transferini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun transferi için her iki tarafla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Keny Arroyo, Güney Amerika futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olarak transfer dönemi öncesinde çeşitli kulüplerin ilgisini çekmişti. Yeni transferin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...