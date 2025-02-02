Birmancevic sesleri

Beşıktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Kanada hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor. Futbola Partizan altyapısında başlayan Veljko Birmancevic sonrasında sırasıyla Cukaricki, Malmö, Toulouse ve Sparta Prag formalarını giydi.

ÇOK YÖNLÜ BİR KANAT OYUNCUSU

SOL kanadın yanı sıra sağ kanat olarak da forma giyebilen oyuncu hızı, dripling yeteneği ve etkili sağ ayağıyla tanınıyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sparta Prag ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 2024 yılında Fransız ekip Toulouse'den 2,3 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Transfermarkt'ın verilerine göre Sırp kanat oyuncusu 7,5 milyon euro değerlemeye sahip.

Ocak 2021'de Birmancevic, Teknik Direktör Ilija Stolica tarafından Sırbistan A Milli Takımı'na çağrıldı. Takımdaki ilk sınavını 25 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'ne karşı verdi. Sırbistan nın alt yaş kategorilerinde de oynadı, 26 maçta görev aldı 1 gol kaydetti.