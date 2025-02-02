  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Birmancevic sesleri

Birmancevic sesleri

Kara Kartal’ın, Sparta Prag’da forma giyen sol kanat oyuncusu Veljko Birmancevic’e resmi teklif yaptığı iddia edildi. Siyah beyazlı yönetim 26 yaşındaki futbolcu ve takımından cevap bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Birmancevic sesleri

Beşıktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Kanada hamle yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor. Futbola Partizan altyapısında başlayan Veljko Birmancevic sonrasında sırasıyla Cukaricki, Malmö, Toulouse ve Sparta Prag formalarını giydi.

ÇOK YÖNLÜ BİR KANAT OYUNCUSU

SOL kanadın yanı sıra sağ kanat olarak da forma giyebilen oyuncu hızı, dripling yeteneği ve etkili sağ ayağıyla tanınıyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sparta Prag ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 2024 yılında Fransız ekip Toulouse'den 2,3 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Transfermarkt'ın verilerine göre Sırp kanat oyuncusu 7,5 milyon euro değerlemeye sahip.

Ocak 2021'de Birmancevic, Teknik Direktör Ilija Stolica tarafından Sırbistan A Milli Takımı'na çağrıldı. Takımdaki ilk sınavını 25 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'ne karşı verdi. Sırbistan nın alt yaş kategorilerinde de oynadı, 26 maçta görev aldı 1 gol kaydetti.

Gerçek ortaya çıktı! Morata...
Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer G.Saray...
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...
Öcalan DEM Parti'ye ne talimat verdi? İmralı'dan gelen mesajı "iletmeme" çabası: YPG'den "15 Şubat" sinyali
G.Saray'da savunmaya 2 yıldız aday!
Fenerbahçe'ye Fransız sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'e Espanyol şoku! R. Madrid'e Espanyol şoku! 01:00
R. Madrid'e Espanyol şoku! R. Madrid'e Espanyol şoku! 00:59
Fenerbahçe'ye Fransız sol bek! Fenerbahçe'ye Fransız sol bek! 00:30
Saint-Maximin F.Bahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular Saint-Maximin F.Bahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular 00:18
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 00:18
Mauro Icardi İstanbul'a döndü Mauro Icardi İstanbul'a döndü 00:18
Daha Eski
Alvaro Morata G.Saray'da! Alvaro Morata G.Saray'da! 00:18
RAMS Başakşehir evinde farklı kazandı! RAMS Başakşehir evinde farklı kazandı! 00:18
F.Bahçe'nin acı günü F.Bahçe'nin acı günü 00:18
Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! 00:17
Beşiktaş'ta ayrılık! Cher Ndour... Beşiktaş'ta ayrılık! Cher Ndour... 00:17
Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da... Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da... 00:17