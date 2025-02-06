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Haberler Beşiktaş Barası sürprizi

Barası sürprizi

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor'un ön plana çıkan isimlerinden biri olan Yusuf Barası için Kara Kartal devrede. Mavi lacivertli ekipte bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan ve 5 de gol kaydeden 21 yaşındaki golcü 1 de asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Barası sürprizi
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor'un ön plana çıkan isimlerinden biri olan Yusuf Barası için Kara Kartal devrede. Mavi lacivertli ekipte bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan ve 5 de gol kaydeden 21 yaşındaki golcü 1 de asist yaptı.
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