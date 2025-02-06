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Başkan’dan Bakan Bak’a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı. Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması takdim etti.
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