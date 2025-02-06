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Haberler Beşiktaş Başkan’dan Bakan Bak’a ziyaret

Başkan’dan Bakan Bak’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı. Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması takdim etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Başkan’dan Bakan Bak’a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı. Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması takdim etti.
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