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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Sivas deplasmanına yetişecekler

Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Sivas deplasmanına yetişecekler

Devre arası sessizliğini bozmaya hazırlanan Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçına kadar en az 2 transferi bitirecek ve toplamda 4 yeni oyuncuyu renklerine bağlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:26
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Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Sivas deplasmanına yetişecekler

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, ara transferin sona ermesine 1 haftadan daha az bir süre kala atağa geçiyor. Siyah beyazlıların 4 transfer birden yapacağı ve bu transferlerden en az 2 tanesinin Net Global Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları maça yetişmesi bekleniyor.

4 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Henüz hiç transfer yapmayan siyah beyazlılar, 4 oyuncu ile yollarını ayırdı. Al Musrati Monaco'ya, Jean Onana Genoa'ya, Can Keleş ise Kasımpaşa'ya kiralandı.

Sezon başında kadroya katılan Cher Ndour'un ise sözleşmesi feshedildi.

4 TRANSFER BİRDEN

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, ara transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna 4 isim katmayı planlıyor.

Özellikle Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ortak görüşüyle sol bek ve sol öne takviye yapılacak.

En az 2 transferin hafta sonu oynanacak Net Global Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Siyah beyazlıların, bu 2 bölgenin yanı sıra kadrosuna 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu da katmak istediği gelen haberler arasında.

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