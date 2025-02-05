Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Sivas deplasmanına yetişecekler

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, ara transferin sona ermesine 1 haftadan daha az bir süre kala atağa geçiyor. Siyah beyazlıların 4 transfer birden yapacağı ve bu transferlerden en az 2 tanesinin Net Global Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları maça yetişmesi bekleniyor.

4 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Henüz hiç transfer yapmayan siyah beyazlılar, 4 oyuncu ile yollarını ayırdı. Al Musrati Monaco'ya, Jean Onana Genoa'ya, Can Keleş ise Kasımpaşa'ya kiralandı.

Sezon başında kadroya katılan Cher Ndour'un ise sözleşmesi feshedildi.

4 TRANSFER BİRDEN

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, ara transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna 4 isim katmayı planlıyor.

Özellikle Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ortak görüşüyle sol bek ve sol öne takviye yapılacak.

En az 2 transferin hafta sonu oynanacak Net Global Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Siyah beyazlıların, bu 2 bölgenin yanı sıra kadrosuna 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu da katmak istediği gelen haberler arasında.