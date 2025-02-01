Kasaya 10.6 milyon euro girdi

UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro ekstra prim veriyor. Twente deplasmanında mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, toplamda kasasına 10 milyon 630 bin euro gelir koydu.

AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 8 haftalık lig aşaması sonunda veda etti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 9 puanla 28. sırada yer aldı. Lig etabının 8 haftalık periyodunda adını ilk 24 takım arasına yazdıramayan Beşiktaş, play-off turuna kalamadı ve Avrupa kupalarından elendi.

EN GOLCÜSÜ FERNANDES

Beşıktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü ismi Portekizli oyuncu Gedson Fernandes oldu. Organizasyonda tüm maçlara ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva 3 gol kaydederken, Ciro Immobile ile Milot Rashica 2'şer, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Arthur Masuaku, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Joao Mario ise birer kez ağları sarstı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatamadı. Siyahbeyazlılar, organizasyonda çıktığı 10 karşılaşmada 18 kez fileleri havalandırdı, rakip takımların toplam 19 gol atmasına engel olamadı. Beşiktaş, sadece lig etabında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta gol yemedi.

BERABERLİĞİ OLMAYAN 4 TAKIMDAN BİRİ

Beşıktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun lig etabında berabere kalmayan 4 takım arasında yer aldı. Organizasyonun 8 maçlık periyodundan siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Ferencvaros, Maccabi ve Karabağ hiç beraberlik yaşamadı. Bu ekiplerden Ferencvaros, play-off turu oynamaya hak kazandı.