TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!
Devre arası çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'a İspanyol sol bek Sergio Reguilon'dan müjdeli bir haber geldi. 28 yaşındaki oyuncunun olası bir transferde en güçlü seçeneğinin Trendyol Süper Lig olduğu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri (BJK GS spor haberi)
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Tottenham ile yeni bir başlangıç yapmak isteyerek takımda kalan Reguilon, giderek büyüyen Ange Postecoglou krizinden etkilendi.
Takımdaki diğer oyuncuların da Tottenham Hotspur'un kötü gidişatı sebebi ile transfer tekliflerini değerlendirebileceği aktarıldı.
Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinin ise Sergio Reguilon başta olmak üzere Süper Lig devlerinin radarındaki diğer oyuncuların transfere bakışlarını olumlu etkilediği belirtildi.
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