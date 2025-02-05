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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Devre arası çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'a İspanyol sol bek Sergio Reguilon'dan müjdeli bir haber geldi. 28 yaşındaki oyuncunun olası bir transferde en güçlü seçeneğinin Trendyol Süper Lig olduğu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 11:36
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Sergio Reguilon, yaz transfer döneminden bu yana Trendyol Süper Lig devleri ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın İspanyol yıldız için ara transfer döneminin son gününe kadar fırsatları kollayacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Diario AS'ta yer alan habere göre oyuncu, Suudi Arabistan ve Monaco'dan gelen teklifleri reddetti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Tottenham ile yeni bir başlangıç yapmak isteyerek takımda kalan Reguilon, giderek büyüyen Ange Postecoglou krizinden etkilendi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Takımdaki diğer oyuncuların da Tottenham Hotspur'un kötü gidişatı sebebi ile transfer tekliflerini değerlendirebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Sergio Reguilon müjdesi!

Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinin ise Sergio Reguilon başta olmak üzere Süper Lig devlerinin radarındaki diğer oyuncuların transfere bakışlarını olumlu etkilediği belirtildi.

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