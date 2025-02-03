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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Amad Diallo ısrarı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Amad Diallo ısrarı!

Ara transfer için M. United’ta forma giyen A. Diallo’yu yakın takibe alan Beşiktaş yönetimi, Solskjaer’in de gelmesiyle bu oyuncuda oldukça kararlı görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Amad Diallo ısrarı!

Teknık direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren teknik kurmaylar, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın Fildişili Sahilli yıldızı Amad Diallo'yu gündemine aldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bu arada Kırmızı Şeytanlar, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Amad Diallo'nun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

FİLDİŞİLİ YILDIZ TAM BİR FORVET

Öte yandan, Amad Diallo'yu Manchester United'a kazandıran Ole Gunnar Solskjaer'in yıldız oyuncuyu çok istediği, kiralık olarak transfer teklifi yapılacağı gelen bilgiler arsında. Fildişili yıldız, hem kanatlarda hem de merkezi forvet olarak görev yapabiliyor. İngiliz devinde bu sezon 34 maça çıkan Diallo, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İngiliz kulübü ile Haziran 2030 yılına kadar kontratını uzatan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.

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