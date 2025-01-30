  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Twente - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı

Twente - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta Hollanda'da oynanan kritik maçta da aynı başarıyı göstermek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kara Kartallar, yeni format gereği ilk 24'ün içerisinde yer almayı hedefliyor. 9 puanla 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. 7 puanla 26. sırada yer alan Twente ise son hafta oynanan maçı kazanarak Avrupa macerasına devam etmeyi amaçlıyor. Evinde oynanan maçta taraftar avantajını kullanmak isteyen Hollanda temsilcisi, ligde ise 34 puanla 5. sırada bulunuyor. Twente - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 22:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Twente - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı

Twente - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle umutlarını son haftaya taşıdı. Yeni format gereği ilk 24 içerisinde tamamlaması gereken Kara Kartallar, 9 puanla 24.sırada bulunuyor. Güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkan Beşiktaş, adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. 7 puanla 26. sırada yer alan Twente ise mücadeleyi kazanarak sonuçları beklemeyi hedefliyor. Evinde oynanan maçta hata yapmak istemeyen Hollanda temsilcisi, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TWENTE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muci, Immobile

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanan Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ajax - Galatasaray | CANLI
Başka Bir Gün - DİZİ
DİĞER
TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR? Adım adım RT 1 frekans ayarı uygulamalı anlatımı burada!
Teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha!
Buruk: Kazanacağımız bir gece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." 22:43
Sneijder Ajax-G.Saray maçında Sneijder Ajax-G.Saray maçında 22:39
F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! 22:33
Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! 21:39
Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 21:08
Mustafa Pektemek Pendikspor’da Mustafa Pektemek Pendikspor’da 21:02
Daha Eski
Leipzig Simons'ın bonservisini aldı Leipzig Simons'ın bonservisini aldı 20:56
Sergio Ramos Meksika yolunda! Sergio Ramos Meksika yolunda! 20:47
F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi 20:42
Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! 20:41
Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı 20:39
Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu! Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu! 20:24