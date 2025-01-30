Twente - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı

Twente - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle umutlarını son haftaya taşıdı. Yeni format gereği ilk 24 içerisinde tamamlaması gereken Kara Kartallar, 9 puanla 24.sırada bulunuyor. Güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkan Beşiktaş, adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. 7 puanla 26. sırada yer alan Twente ise mücadeleyi kazanarak sonuçları beklemeyi hedefliyor. Evinde oynanan maçta hata yapmak istemeyen Hollanda temsilcisi, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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TWENTE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muci, Immobile

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanan Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.